和歌山県串本町で３月１日予定されていた民間のロケット「カイロス」３号機の打ち上げが中止となりました。運営会社によりますと天候の影響だということです。発射場近くの見学場には朝早くから大勢の人が詰めかけていましたが、打ち上げ中止が発表されると、落胆の声が上がりました。民間ロケット会社の「スペースワン」によりますと、カイロスロケット３号機は午前１１時から１１時２０分の時間帯に串本町の「スペースポー