第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。国内唯一のホノルルマラソン姉妹レースで、ハーフマラソン男子は神奈川県三浦市出身で中大4年の折居幸成（22）が1時間6分53秒で制した。地元で快走し、「ハーフで優勝したいと思っていた。うれしい気持ちでいっぱい」と笑みをこぼした。中学時代に5キロ部を経験していたが、ハーフマラソンは初めて