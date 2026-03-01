２０２７年３月から横浜市内で始まる国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ）の会場を「保税展示場」とする許可書が２５日、横浜税関の内野洋次郎税関長から、同博覧会協会の八山幸司事務次長に手渡された。許可は２月１２日付。ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯの会場には、海外から多数の展示品などが持ち込まれるが、この許可により、外国に戻される展示品は、関税などが免除される。準備や撤収などに要する時間を見越し、許可期間は３