モデルでタレントの森泉（43）が2月27日、自身のインスタグラムを更新。“無類のラグ好き”だという森が、自宅に敷かれたこだわり詰まったラグを披露した。【動画】「どれも素敵」「参考になります！」年代物や手織り品まで…自宅に敷かれたラグを紹介する森泉伝統的なキリムやギャッベといった多様な種類を、それぞれの産地や特徴とともに解説。トルコやイランで手織りされた品や、1970年代に作られた“オールドラグ”など