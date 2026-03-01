今週のレースで競馬界を去る佐々木晶三調教師（７０）、西園正都調教師（７０）＝ともに栗東所属＝の引退セレモニーが３月１日、阪神競馬場の昼休みにウイナーズサークルで行われた。佐々木調教師は１９９４年に開業。１９９６年のデイリー杯３歳Ｓ（当時、シーキングザパール）で重賞初勝利を挙げ、２００３年のジャパンＣ（タップダンスシチー）でＧ１初勝利を挙げた。主な管理馬は２０１３年の日本ダービーなどを制したキズ