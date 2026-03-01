巨人は１日、１軍春季那覇キャンプを打ち上げた。２月１日に宮崎でキャンプイン。同１３日に沖縄に移動して対外試合６試合を行った。阿部監督は「大きなケガ人もなく、素晴らしい天候とたくさんのファンに見届けられて、素晴らしい土台作りがチームとしてできたキャンプだった」と総括。帰京後、巨人のオープン戦は６日のオリックス戦（京セラＤ）から再開。７日のオリックス戦（京セラＤ）、８日の阪神戦（甲子園）、１０