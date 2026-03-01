【モデルプレス＝2026/03/01】元SKE48の松井珠理奈が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用したお昼ご飯を披露し、話題を呼んでいる。【写真】新婚の28歳元SKE「彩りが綺麗」前日の残り物活用した手作りツナトマトクリームパスタ◆松井珠理奈、残り物活用のパスタ公開松井は「昨日せいろ蒸しに使ったブロッコリー 余ったからお昼にツナトマトクリームパスタにしたら美味しすぎた」とつづり、手料理を公開。具