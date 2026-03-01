【モデルプレス＝2026/03/01】歌手でタレントの中川翔子が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。生後5ヶ月を迎える息子の写真を公開した。【写真】40歳双子出産タレント「芸術的なまつ毛の長さ」“めっちゃ髪はえてきた”息子の寝顔◆中川翔子、息子の成長を実感する姿公開中川は「めっちゃ髪はえてきた」とつづり、眠る息子の頭部のアップ写真を投稿。頭頂部に柔らかそうな黒髪が生えそろってきた様子を披露している。◆