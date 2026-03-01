「鹿児島マラソン2026」がきょう1日、鹿児島市などで開催されています。フルマラソン男子の部では、順天堂大学4年の石岡大侑選手が優勝を果たしました。 「鹿児島マラソン2026」には、フルマラソンにおよそ1万1400人、8.9キロのファンランにおよそ3400人のあわせておよそ1万5000人がエントリーしました。 午前8時半に鹿児島市のドルフィンポート跡地前をスタート。早春の青空のもと、沿道からは多くの人が声援