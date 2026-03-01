波乱の主役 新馬＆未勝利組 ［0・2・1・7］の新馬組、［0・1・1・16］の未勝利組は、一気の相手強化となるため、分が悪いのは確かだが、基本的に上位人気にはならないため、馬券的には面白い存在となる。 実際に３着以内に入った５頭の評価は⑦④⑬②⑮人気で、22年⑬人気２着ピンハイ、24年⑮人気３着ハワイアンティアレは超のつく穴馬だった。 好走した５頭には、前走で上がり最速を出し