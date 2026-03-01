きのう夕方、秋田市土崎港東の住宅に男が押し入り「金を出せ」などと住人らを脅しました。男は何も取らずに逃走しましたが、警察は強盗未遂事件として捜査しています。 警察によりますと28日午後６時半ごろ、秋田市土崎港東４丁目の住宅に目出し帽を被った男が押し入りました。当時、家には住人の６０代女性と知人の２０代男性がいました。男は男性の頭を殴るなどして暴行を加えたうえ、「金を出せ」などといって２人を脅しました