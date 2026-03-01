重慶市北碚（ほくばい）区の人力資源・社会保障局が開いた「春風行動」（春節前後の就職支援キャンペーン）の会場で、求人情報を確認する人たち。中国では第１４次５カ年規画期間、都市部の新規就業者が毎年１２００万人以上となった。（２０２５年２月１３日撮影、重慶＝新華社配信／秦廷富）【新華社北京3月1日】中国では2021〜25年の第14次5カ年規画で経済と社会が新たな成果を上げた。中国は発展の過程で国民生活の保障水準