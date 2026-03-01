元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身にとってのウォーキングの適正距離を明かした。「100キロウォーク」というイベントを目撃したリスナーから「私はマックスでも10キロぐらいが限界です。松岡さんどれぐらい歩けますか？」と質問が寄せられた。これに、松岡は「僕のウォーキングは、だいたい9000歩から1万歩ぐらいなのかな。だから7キロぐらい。コースはだいたい