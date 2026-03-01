1日の中山4R・3歳1勝クラス（ダート1800メートル）で1番人気チャーリー（牡＝国枝）がV。鞍上のルメール（46）は勇退する名伯楽との最後のタッグで勝利を収めた。ルメールは「彼とはいいコラボレーションができた。彼の馬でいい思い出がたくさんある。今日もいい天気で、最後に勝てて凄くうれしい」と笑顔。思い出の馬は「もちろんアーモンドアイ」と話し「いいアドベンチャーだったね」と回顧した。最後に「日本競馬界に大