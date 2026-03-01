お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が1日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。「怖い」吉本興業の養成所「NSC」の同期について語った。NSC大阪校11期の剛。同期には陣内智則、ケンドーコバヤシ、たむらけんじ、ハリウッドザコシショウ、野々村友紀子氏らがいる。「鬼越トマホーク」の金ちゃんが「陣内さんはどうだったんですか？」とNSC時代の陣内について聞くと、剛は「リミテッドっていうコン