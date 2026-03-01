茨城県は２月２７日、サッカーＪ１・水戸ホーリーホックが今季、本拠地を水戸信用金庫スタジアム（笠松運動公園陸上競技場・那珂市）へ移転することを認めたと発表した。迷走した本拠地移転問題は、県がクラブ側に義務を課す「条件付き」での決着となった。スタジアムは陸上競技など様々な大会が開かれるため、利用に当たり、クラブは県、茨城陸上競技協会と覚書を交わした。クラブは利用条件として、スタジアム改修費の自己負