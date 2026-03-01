アジア・サッカー連盟（AFC）は1日、中東情勢の緊迫化を受けてアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）など主催する大陸カップ戦で西地区の試合を延期すると発表した。西地区のACLE決勝トーナメント1回戦第1戦は2、3日に予定されていた。4日に予定されていたアジア・チャンピオンズリーグ2（ACL2）とアジア・チャレンジリーグの試合も対象になる。東地区で神戸、広島、町田が参加しているACLE、G大阪が参加しているA