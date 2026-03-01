「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は２時間６分９秒の日本人２番手の１３位でゴール。五輪代表選考会のＭＧＣ出場権を獲得した。日本人１位の大迫とは１０秒差だった。終盤の日本人トップ争いは新旧日本記録保持者対決となり、大迫との一騎打ちに。最後は突き放され、「