PRIME II マルミのブースでは、5月に発売するフラッグシップ保護フィルター「PRIME II」を展示していた。価格は未定。 37～95mmの15種類をラインナップする 従来のハイエンド保護フィルター「PRIME」で0.1％だった反射率を0.08％にさらに下げた。 加えて、PRIMEでは非対応だった帯電防止コーティングを施した。ホコリなどが付きにくいメリットがある。ホコリはゴーストの原因に