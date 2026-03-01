天下の奇祭「国府宮はだか祭」が始まり、女性団体による「儺追笹」の奉納などが行われています。今年のはだか祭は日曜日の開催となり、愛知県稲沢市の国府宮神社には朝から大勢の人が訪れています。3月1日午前9時ごろから始まった儺追笹の奉納には、おととしから参加を認められた女性団体も参加し、威勢の良い掛け声とともに願い事を書いた布を巻き付けたてんか笹を奉納しました。はだか祭は午後4時頃から祭の主役「神男」