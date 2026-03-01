卓球の「シンガポールスマッシュ2026」は2月28日、女子シングルスの準々決勝が行われ、世界ランキング6位の張本美和（木下グループ）は同2位の王曼碰（中国）と対戦。ゲームカウント2－4で敗れ、準決勝進出を逃した。この試合中に起こった張本美のアクシデントを受け、試合後に王曼碰が取った行動に称賛の声が集まっている。 ■ダブルスには出場し日本勢初優勝 張本美は王曼碰に過去