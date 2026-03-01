元NGT48でタレントの荻野由佳さんが、自身のインスタグラムで投稿した動画で、お笑いコンビ「コットン」のきょんさんの妻でタレントのまつきりなさんとのママ友ランチの様子を公開しました。 【写真を見る】【 荻野由佳 ＆ まつきりな 】5か月 ＆ 3か月ベビー連れで渋谷ランチ「まだママ友そんなにいなくて本当に貴重でうれしい！！！」「こもりっきり育児の私を連れ出してくれました」荻野さんが訪れたのは、東京・渋