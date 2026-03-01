1日、中山競馬場の4R終了後にウイナーズサークルで引退調教師セレモニーが実施された。3月3日付けで定年引退する美浦所属の国枝栄師、小西一男師、土田稔師、根本康広師、南田美知雄師の5人が参加。記念の花束が贈呈された。式には根本師の弟子として活躍した元JRA騎手の藤田菜七子さんも出席。師匠に花束を渡し、元気な姿を見せた。▼国枝師長いようであっという間。この日で最後かと思うとちょっとグッときますね。日本競