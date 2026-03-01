■東京マラソン2026（1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通り、42.195?）東京マラソンが行われ、元日本記録保持者の鈴木健吾（30、神奈川・横浜市陸協）が日本勢2位（全体13位）でフィニッシュ。タイムは2時間6分9秒（速報値）。昨年12月のバレンシアマラソンで2時間4分55秒の日本新記録を樹立した大迫傑（34、LI-NING）との“新旧日本記録保持者対決”に敗れるも、最後まで意地の走りをみせた。今大会は32年ぶりの日本開催となる愛