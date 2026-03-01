◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン7-3中日(28日、バンテリンドーム)中日との壮行試合を終えた侍ジャパン。2戦目の7回に登板した藤平尚真投手が手応えを明かしました。この日は先頭にセンターへのヒットを許すも、後続はスライダーでショートゴロ。さらに福永裕基選手とブライト健太選手からは2者連続で空振り三振を奪いました。投球を振り返って「フォークボールも抜ける心配もないですし、真っすぐもしっかり高めに投げ
