◇東京マラソン（2026年3月1日東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、女子は21年東京五輪銀メダリストで元世界記録保持者のブリジット・コスゲイ（32＝ケニア）が国内最高記録となる2時間14分29秒で4年ぶり2度目の優勝を飾った。今季限りでの引退を表明している昨年12月のクイーンズ駅伝MVP・細田あい（30＝エディオン）は現役ラストレースで2時間23分39秒の10位