看護師不足を打開しようと、熊本市の病院が、看護学生を対象に体験型の職場見学会を開催しました。熊本市中央区の杉村病院で開かれた「S-CAFE」。病院見学会に、友だちとカフェに行く感覚で気軽に足を運んでもらおうと企画されました。 1日限定のカフェでは、熊本で人気のベーカリーと共同開発したコラボパンなどを提供し、参加した看護学生たちは食事をとりながら先輩ナースたちの話に耳を傾けました。参加