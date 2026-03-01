女優剛力彩芽（33）が、2月28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。松岡昌宏（49）とのエピソードを明かした。剛力は19歳の時に「必殺仕事人」で松岡と共演した。「来年20歳になります、っていう話をさせていただいたら、『20歳になったら連絡ちょうだい』って言ったの、覚えていらっしゃいます？」と松岡に聞いた。松岡は「ああ、誕生日だった時に？覚えてる」と答えた。