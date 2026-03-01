Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬1Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£WBCÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¸½ÌòÁª¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢WBCÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤ä¶¯²½»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÃæÆü¤Î³ÆÁª¼ê¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤òÀµºÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£27Æü¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¹­¤¤µå¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ÊÌ¾