ＣＭディレクターで映画監督の浜崎慎治氏が、学生が制作したショートムービーを表彰する「ＴＹＯ学生ＭＯＶＩＥＡＷＡＲＤ」の審査員を除名されたことが分かった。主催で映像制作会社ＴＹＯ（東京・赤坂）担当者が取材に対し、浜崎監督の飲酒運転事故を受け、協議を重ねた結果、審査員から除名すると話した。浜崎監督は２月２５日夜、東京・世田谷区の路上でポルシェを運転していたところ、ブレーキを強く踏んでスリップして