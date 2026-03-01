本日1日、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて配信された『ゴジュウジャー補ジュウ計画』に、一河角乃／ゴジュウユニコーン役・志田こはくが初登場。新メンバーオーディションを開催して大暴れする。【写真】笑顔がキュートすぎる“一河角乃”役の志田こはく『ゴジュウジャー補ジュウ計画』は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（2025年）のテレビシリーズ本編エピソードと連動したTTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリ