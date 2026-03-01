今週のレースで競馬界を去る西園正都調教師（７０）＝栗東＝、佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝の引退セレモニーが３月１日、阪神競馬場の昼休みにウイナーズサークルで行われた。西園正調教師は１９９８年に開業。１９９９年の阪神ＪＳ（ヒサコーボンバー）で重賞初勝利を挙げ、２００１年の阪神ＪＦ（タムロチェリー）でＧ１初勝利を挙げた。主な管理馬は２０１２年のマイルＣＳなどを勝ったサダムパテックや２０２４年のＪ