侍ジャパンが１日、２日のオリックス戦、３日の阪神戦との強化試合（いずれも京セラドーム）に向けて、新幹線で大阪入りした。ドジャースの大谷翔平を含めナインは一同が、サポーティングパートナー契約を結ぶユニクロの濃紺スーツに、青色のネクタイを着用。新大阪駅に到着すると居合わせた人からは「きゃ〜！」と歓声が上がり、「大谷いた！」と驚きの声も。駅では、侍ジャパンの到着に備えて駅員の数を増やしていた。侍ジャ