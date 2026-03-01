HYDEがニューアルバム『JEKYLL』を3月11日に配信、5月13日にCDアルバムでリリースする。本作の収録曲から、未オンエアの7曲が全国各地のラジオ番組で初オンエアされることが決定した。ニューアルバム『JEKYLL』には、2021年にリリースした「静」の世界観を表現したシングル「NOSTALGIC」、「FINAL PIECE」、最新シングル「THE ABYSS」のほか、アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』のオープニングテーマを務めたCö shu Nie feat. HYD