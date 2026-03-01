春です。暖かくなってくるとアウトドアの季節です。とは言え、夜はまだ寒いのでテントで一晩過ごす時は防寒対策が必要です。キャンプと言えばたき火。昼から夕方はバーベキュー、夜は語らいの場として、たき火は重要です。しかし、春先は枯れ草、乾燥した落ち葉などから、引き続き山火事のピークです。今回は春キャンプの注意点です。必ず火の近くに誰かいること 消火用水も準備 前回までの「山火事