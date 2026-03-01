東京マラソン東京マラソンが1日、東京都庁〜東京駅前・行幸通りのコースで行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）は2時間6分9秒で日本人2位の13位となった。日本人1位は日本記録保持者の大迫傑（リーニン）。鈴木はレース後のインタビューで大迫に言及した。32キロ地点で日本人トップ集団に入った鈴木は、大迫らと競り合った。40キロ過ぎに前に出たが、41キロで大迫に抜き返され、そのまま日本人2位でゴールを駆け