Janne Da ArcおよびAcid Black Cherryを愛するバンドマンが、リスペクトを込めたトークイベント＜ABC & Janne Respect Talk session 〜愛の調べ〜＞を開催することが発表となった。開催日はJanne Da Arc結成30回目の記念日である2026年5月9日。場所は東京・新宿ロフトプラスワンだ。参加アーティストは、夕霧 (DaizyStripper / Vo)、I’LL (FEST VAINQUEUR / G)、ヒィロ (ex.ν[NEU] / B)、彩雨 (摩天楼オペラ / Key)、遠海准