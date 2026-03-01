福岡県内のほとんどの県立高校で1日、卒業式が行われました。福岡市早良区の修猷館高校では、保護者や在校生が見守るなか、400人を超える卒業生が門出の日を迎えました。式では、卒業生代表に卒業証書が手渡され、野本準二館長が「自らの幸せ、他者の幸せ、社会全体の幸せが響き合うような生き方を志してほしい」と激励の言葉を送りました。■卒業生代表・深野晴斗さん「世界中で影を潜めるこの不穏な時代の流れを、世のせい、人の