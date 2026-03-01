ラミン・ヤマルがビジャレアル戦でハットトリックを達成スペイン1部FCバルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが、圧巻の“スーペルゴラッソ”を含むキャリア初のハットトリックを達成し、ビジャレアル撃破の“主役”となった。バルセロナは現地時間2月28日、ラ・リーガ第26節でビジャレアルとホームで対戦。ヤマルは前半28分に先制ゴールを記録した。さらに1-0で迎えた同39分、右サイドのタッチライン際でパスを受けると、