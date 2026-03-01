長崎MFマテウス・ジェズスが決勝無回転弾を決めたV・ファーレン長崎は2月28日、明治安田J1百年構想リーグ第4節でセレッソ大阪と対戦し、1-0で勝利して今季初の連勝を飾った。この日先発したMFマテウス・ジェズスがペナルティーエリア外から豪快ミドルで決勝弾を奪い、「無回転の軌道がえぐすぎ」と注目を集めている。試合は前半38分、ハーフウェーライン付近で長崎がボールを奪ってカウンターを開始。FWチアゴ・サンタナのシュ