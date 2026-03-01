イラン国営放送IRIBと国営IRNA通信は1日、「イラン最高指導者が殉教した」としてハメネイ師死亡の事実を報道した。ただ具体的な死因に対しては明らかにしなかった。AP通信はイランメディアが死亡原因を言及していないと伝えた。トランプ米大統領は先月28日に交流サイト（SNS）のトゥルースソーシャルを通じて「米国とイスラエルの共同軍事作戦によりハメネイ師が死亡した」と主張した。イスラエル政府もイラン革命防衛隊（IRGC）総