李在明（イ・ジェミョン）大統領が三一節を迎え「国のために献身された方々が尊敬され共同体を裏切った行為は峻厳に審判を受ける、そのような常識が通じる公正な国を必ず作る」と明らかにした。李大統領は1日、ソウルのCOEXで開かれ三一節記念式での記念演説を通じ、「国の独立のために命を捧げられた愛国烈士に無限の尊敬と惜しみない賛辞を差し上げる」としてこのように話した。李大統領は「3・1革命が起きた1世紀前の世界は、強