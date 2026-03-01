レース序盤、力走する大迫傑（中央）＝東京都内（代表撮影）東京マラソンは1日、東京都庁前から東京駅前までのコースで行われ、男子の日本勢は日本記録を持つ大迫傑（リーニン）が2時間5分59秒で12位に入ったのが最高だった。前日本記録保持者の鈴木健吾（横浜市陸協）が13位で続いた。タデセ・タケレ（エチオピア）が2時間3分37秒で優勝した。