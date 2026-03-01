TBSの安住紳一郎アナウンサーが、3月1日放送の同局ラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜前10：00）を休演した。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）アシスタントを務める中澤有美子アナが「安住さんは体調不良のためお休みです。安住紳一郎さん、体調不良でお休みをいただいております」と説明。さらに「年末年始からミラノ・コルティナオリンピック、そして各地、新潟などへの出張