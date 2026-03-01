第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。国内唯一のホノルルマラソン姉妹レースで、ハーフマラソン女子は沼田実菜（17＝白鵬女子高3年）が1時間17分28秒で初優勝した。早春の風物詩として知られる大会に名を刻んだ。昨年は5キロの部に出場して3位。最終学年となった今回はハーフマラソンに挑んでトップでゴールを切った。「アップダウン