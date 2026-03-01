元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、1日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。歌手でタレントの、あのと仲良くなったきっかけを語った。田中、あの、文芸評論家の三宅香帆（32）が出演し、初対面の三宅から「2人はいつから仲良いんですか」と質問された。あのは「バラエティー番組にボクがゲストで出て」ときっかけを明かし、田中は「それで、ネイルサロンが共通だったんですよ。そこのネイリスト