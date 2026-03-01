能登半島地震でも大活躍した「スパイダー」愛知県名古屋市の国土交通省中部技術事務所で2026年2月21日（土）、さまざまな災害対策用車両の見学会が行われました。【有名アニメに出てた？】4本足で自由自在な動きする「スパイダー」をイッキ見！（写真）照明車や衛星通信車などが並ぶなか、来場者の注目を集めたのが特殊な建設機械「スパイダー」です。一見すると、小径タイヤを履く装輪式のショベルカーといった感じですが、不