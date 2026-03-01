【趣味と遊びの“新定番”】旅の荷物出しや場所取りのストレス。その最適解こそ「フロントオープン」のキャリーケース。立ったまま使える機動力は、現代の旅に必須の条件だ。機能美と合理性を極めた、2026年の新スタンダードを厳選して紹介。＊＊＊旅先のホテル、部屋の中。荷物を広げようと思ったら、床にスペースがない…。多くの人が、そんな経験をしているだろう。従来のキャリーケースは中央から分かれる「観音開き」