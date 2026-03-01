犬が病気になってしまう『絶対NG行為』５選 犬の病気はさまざまな原因が考えられます。そのうちの1つに、生活習慣が影響していることも珍しくありません。愛犬が病気を発症するリスクを少しでも下げるために、犬が病気になってしまう絶対NG行為をチェックしましょう。 1.人間の食べ物を与え過ぎてしまう 可愛い愛犬に美味しいものを……と、つい私たち飼い主が食べているものを与えたくなる気持ちはよくわかります。しかし、