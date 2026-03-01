日本航空（JAL）は、「シングルモルト嘉之助 JAL EXCLUSIVE DuMOL CASK FINISH」を3月1日から販売する。JALでは、日本各地に点在するクラフト蒸溜所でつくられる「ジャパニーズクラフトウイスキー」を販売し、その体験をきっかけに日本各地に足を運んでもらい、移動を通じた関係・つながりの創造を目指す取り組みを行っている。「シングルモルト嘉之助 JAL EXCLUSIVE DuMOL CASK FINISH」は、ジャパニーズクラフトウイスキー「シン